山西省一县允许二三孩中考加10分 以鼓励生育

山西省晋城市泽州县出台政策鼓励生育，允许二三孩家庭子女中考可加10分。

据澎湃新闻星期天（3月12日）引述泽州县政府办消息报道，泽州县政府办去年12月底印发的《泽州县促进人口均衡发展九项措施》（下称《九项措施》）明确，在泽州县落户、就业的二（三）孩家庭子女，中考报考县内公办高中时可加10分。

在教育补贴方面，《九项措施》也称，由县慈善总会牵头成立二（三）孩成长赞助基金，对泽州户籍二（三）孩参加高考升入统招大学的给予一次性补助，即本科3000元（人民币，下同，约600新元）、专科2000元，进入职业教育学校的一次性补助2000元。

《九项措施》明确了泽州生育补贴制度，对新出生且首次户口登记在泽州县的二（三）孩家庭一次性分别发放1000元产检、1000元分娩补助和5000元生育补贴、6000元奶粉补助，也延长了产假和育儿假，参加城乡居民基本医疗保险给予50%的补贴。

据报道，泽州县日前举行“促进人口均衡发展九项措施”首批受益家庭补助发放仪式，为全县16个镇的首批10户家庭发放了一次性生育补贴和奶粉补助，共计11万元。

关于产假方面，《九项措施》介绍，泽州县行政和企事业单位工作的女职工生育三胎，在山西省158天产假的基础上，可再延长60天。因此进一步延长后的产假可达到218天。

根据2021年中国全国第七次人口普查数据，泽州县常住人口为41万4999人，与2010年“六普”的48万4174人相比，10年减少了6万9175人。