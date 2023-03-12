香港移民博览预约人数升三成 主办方预计未来半年是移民高峰

香港本周末举办的移民博览有约3万5000人次预约登记入场，较去年增加30%，创历届升高。展会调查显示，有约85%预约登记的受访者考虑在两年内离港，其中英国、加拿大和澳洲为首选。

据网媒“香港01”报道，第四届香港国际移民及置业博览星期六（3月11日）起于湾仔会展举行。主办方指出，过去三年疫情期间，港人移民查询不断上升，如今复常后机场已全面恢复运作，预料半年内将为移民高峰潮。

根据主办方在博览前的调查问卷，85%预约登记入场的受访者有意在两年内离开香港，当中15%计划在半年内移民。受访者最有兴趣的国家为英国、加拿大及澳洲，分别为38%、21%及17%。主办方认为，该批国家向香港推出“移民救生艇政策”，因此带来一定吸引力。

调查还显示，有意移民的受访者中，月入15万元（港元，下同，约2.5万新元）以上的家庭占36%，2万元至5万元占23%，2万元以下则占19%，他们的目的地同样为首选英国、加拿大及澳洲。主办方认为，这反映移民不再是富裕家庭的专利，收入一般的家庭同样有意向离港。

国际移民及置业博览总监谢沛豪说，去年不少国家改变移民政策，例如爱尔兰及葡萄牙均取消黄金签证，英国也收紧部份人员的签证申请，刺激港人加快部署移民。他举例说，爱尔兰在取消投资申请前，查询以及申请率提高近三倍。

谢沛豪认为，英国成为港人首选的移居国家主要是因为“BNO 5+1”政策，其申请过程简单，约一个月便可成功移居。他也指出，移民的资产要求降低，加上平均学历上升，降低语言问题，海外就业更方便，也是港人考虑移民的主因之一。

谢沛豪也提醒，由于香港税制简单，香港人移民最常忽略税务问题，外国不少税项对港人非常陌生，如资产增值税、遗产税等，部份国家更会向移民人士，收取其海外的收入税项，同时资产、股息以及副业收入均需要报备，建议先向移民公司及会计师了解。

