硅谷银行破产波及中国创业者：账户钱还没转出

硅谷银行（Silicon Valley Bank，简称SVB）一夜破产，也波及到了中国创业者。有中国创业人士透露，存在硅谷银行的钱还没转出来，一切发生得太快了。

据第一财经报道，中国医疗初创公司创业者安迪（化名）3月11发朋友圈说：“没想到一觉醒来，居然赶上了银行破产，人生完整了。”他的公司大部分美元资产都存在硅谷银行，主要用于美国办公室人员的工资发放。

另一位业内人士在谈及此次硅谷银行事件造成的负面影响时说，有初创企业因此损失上亿人民币（约2000万新元）。

美国著名创业孵化器Y Combinator CEO更是将硅谷银行的后果称为“初创企业的灭绝级别事件”，他称YC 1/3的项目约1000多个创业公司所有的钱都在硅谷银行，下周甚至发不了工资和房租，而保险公司理赔的上限是25万美元（33.7万新元）。

互联网投资人庄明浩说，如果说过去的20年，互联网+VC相辅相成的爆发成就了硅谷，这种效用同时造就了SVB这家特殊的“银行”。如今，整个互联网的宏大叙事已经远去，所谓的互联网+硅谷的造富神话也开始成为历史。

1983年成立于美国的硅谷银行一度被认为是初创公司的“金主”和“命脉”， 在硅谷高科技产业高速发展之际，它凭借低息募资、面向大银行尚未重视的中小企业，迅速开辟出灵活的发展路径，成功帮助过Facebook、twitter等明星企业。

为了让旗下被投公司获得风险债额度，詹益鉴称，许多创投机构会要求被投公司尽早到SVB开设账户、积累往来记录与财务资料，并将投资资金存放到该账户中，降低汇兑费用与手续时间。其后，随着老牌或大型初创机构对SVB的信任与依赖，想在硅谷获得投资或已被投的创业公司，几乎都有SVB账户。但这样的特性使得硅谷银行对于行业的繁荣与萧条周期特别敏感。

安迪透露：“从昨天（10日）开始我们就一直在设法转钱出去，但是还没有转出来，银行就先破产了，一切都发生得太快了。”目前，银行网站的状态显示正在维护中。

不过，因为企业规模不大，安迪的公司存在硅谷银行的美元资金并不多，涉及数十万美元的资金。他的朋友圈里，有好多家中国初创公司也把钱存在硅谷银行。