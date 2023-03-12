调查：中国九成受访者出游意愿强烈

今年随着出境游的恢复、跨省游的升温等，中国旅游业迎来复苏和商机。一份千人样本调查显示，中国九成受访者出游意愿强烈，而且很多受访者注重疗愈旅游，不去安排太满的行程。

据第一财经报道，《消费复苏，你会买买买吗》问卷调查，收集到1200多份有效问卷反馈后发现，91.24%的受访者选择今年有出游计划。在被问及今年的旅游消费意愿与往年相比有否增强时，有85.85%的受访者表示今年出游意愿有所加强或至少持平。

上述问卷调查还显示，有60.2%的受访者在今年有国内游计划，32.37%的受访者今年计划国内游和出境游都去。

同程研究院首席研究员程超功说：“2019年时，旅游业达到过一个相对高峰，原本这几年的旅游市场应该是非常蓬勃的，奈何遇到疫情，一时间国内游和出境游都遭受打击。但是人们在经过了疫情后，更加强了对于出游的意愿，一些精神愉悦方面的消费得到人们的青睐，你看刚刚过去的妇女节消费中，‘悦己’是关键词，女性出游就是非常讲究内心体验感的。所以我们会看到，今年消费复苏的过程中，会有更多精神愉悦感的细分产品出炉，更多主题类的旅游路线和住宿产品会被研发出来。”

在疫情发生三年后，大量的消费者都越来越注重与健康相关的消费，而其中疗愈旅游就是一项。

问卷调查结果显示，更多消费者今年加强了在健康领域的消费投入，其中有87.18%的受访者在健康食品方面有消费意愿，值得注意的是，其中有高达55.24%的受访者有意愿在今年参加疗愈旅游，有30.15%的受访者今年有计划参加康养活动。可见疗愈游是今年旅游消费复苏中一个亮眼的方向。

也正是由于疗愈游的升温，根据携程、同程、驴妈妈、飞猪、去哪儿、途牛、马蜂窝和春秋旅游等企业数据显示，三亚、珠海、西双版纳、大理、厦门、海口、腾冲、北海等北回归线附近及以南城市热度飙升。其中尤其以三亚和云南部分区域的疗愈度假游最为热门。

