港文体局局长：待收详细报告后决定是否就播错国歌惩处香港冰协

香港冰球队在波斯尼亚参加世界冰球锦标赛时遇到播错国歌事件后，香港冰球协会被指未遵从指引要求索取工具包。香港文化体育及旅游局长杨润雄说，若证实冰协没有跟随指引，一定会严肃处理，但要待港协暨奥委会向政府递交详细报告后再决定。

据《星岛日报》星期天（3月12日）报道，杨润雄指出，国际比赛上已经多次发生播国歌出错事件，是不能接受的。他强调，希望港队及体育总会外出比赛时，都严格跟随及执行相关指引。

据此前报道，香港男子冰球队2月28日在波斯尼亚举行世界冰球锦标赛第三级别赛事中战胜伊朗队后，大会将中国国歌播错为反修例歌曲《愿荣光归香港》，维持约10秒，现场港队成员随即以“T”字手势示意更正。大会随后播放正确国歌《义勇军进行曲》。

港府星期五（3月10日）收到香港体育协会暨奥林匹克委员会，就2月28日世界冰球锦标赛期间，主办机构播放国歌时出错的事件提交的初步调查报告，并指将严肃检视有关报告，与港协暨奥委会详细商讨跟进行动。

港协暨奥委会星期五也说，接获香港冰球协会提交的书面调查报告，认为冰协明显没有遵从《香港运动员及队伍参与国际体育赛事期间处理播放国歌和升挂区旗的指引》的要求，于出发比赛前向港协暨奥委会索取可供体育总会使用的工具包，故此建议与政府相关部门作进一步商讨，考虑按指引对冰协实施可行而恰当的惩处。

