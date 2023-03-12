武汉大学设立抗疫医护赏樱专场

中国著名学府武汉大学周日（12日）发布赏樱政策通告，学校将在3月18日设立抗疫医护赏樱专场。

据中新社报道，武汉大学校内樱花繁多。每年三月，如云似雪的樱花加之学校浓厚的人文气息，吸引着海内外游客的目光。2020年，武汉大学曾承诺，从2021年开始，连续三年为援鄂医疗队员及湖北省内抗疫一线医护人员开设赏樱绿色通道。

根据通告，今年3月12日20时起，援鄂医疗队员及湖北省内医护人员可进入武汉大学赏樱预约系统，选择“抗疫医护赏樱绿色通道”，对3日后的参观行程进行登记，可同时携带一至两名家属。此外，接受援鄂医疗队及湖北省内抗疫医疗队团体预约。

樱花开放期间，武汉大学将在弘毅门（原西门）设置“抗疫医护赏樱绿色通道”，安排专门赏樱游园路线，由志愿者提供相应服务。3月18日（周六）医护专场日期间，除弘毅门（原西门）外，登记成功的抗疫医护人员也可从正门、茶港门、文澜门、珞南门核验入校。

针对社会公众，今年该校继续实施免费预约赏樱制，预约进校时段为3月15日至3月27日。工作日每天预约限额1.5万人，周末每天预约限额3万人。入校实行双重核验制，该校将在正门、茶港门、文澜门、珞南门设置“预约游客通道”，其它校门禁止通行。

