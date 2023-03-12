多家港资开发商看好大陆市场恢复：将加大投资

多家香港开发商交出不甚理想的2022年业绩报告。太古地产、新鸿基地产、新世界发展等老牌港资开发商，皆在去年业绩波动，商业或办公楼租金收入下降。不过随着香港和大陆全面通关，多家港资开发商看好大陆市场恢复，称将加大投资幅度。

据第一财经报道，春节过后，港资开发商已陆续进行业绩披露，从目前发布的情况来看，多家港资开发商的收入下滑，降幅在15%至35%之间不等。

其中，九龙仓集团和新鸿基地产业绩降幅较为明显。2022年全年，九龙仓集团实现收入180.64亿港元（31.05亿新元），同比减少19%，营业盈利亦同比减少23%。在截至2022年底的6个月里，新鸿基地产实现收入274.28亿港元，同比减少31.69%，股东应占期内溢利也同比减少44.62%。

业绩明显下挫的共同原因之一是疫情。港资开发商通常秉持着地产开发和商业运营并进的发展模式，在香港和大陆大多持有众多零售物业、办公楼组合，许多项目的营业在疫情期间受到影响。梳理各家开发商的业绩可见，过去五年里，尽管总收入时有波动起伏，但2022年多数开发商的大陆物业投资组合租金收入首度出现明显下降。

尽管在不可控因素的搅扰下，业绩出现波动，但随着管控放开及各项推动经济发展的政策推出，业内对行业回暖抱有乐观的态度。

太古地产主席白德利在3月9日的业绩发布会上说：“我们看到中国内部的经济出现了很多发展势头，2023年在经济的势头方面，肯定有很好的机遇。香港经历了艰苦的两三年，现在也已经恢复正常。我们今年是比较乐观的。”

新世界发展执行副主席及行政总裁郑志刚也相信最坏的时候已经过去，并对两地楼市都抱有较大的期待。他在此前的业绩会上提及，在通关效应和人才计划的影响之下，预计香港市场上之前在观望的买家后半年有望出手，香港的经济和楼市也会逐渐恢复元气。

新鸿基地产对未来前景亦充满信心，“随着经济活动复常，内地经济可望在来年出现显著的复苏，预计在2023年稍后些时间，增长速度将会较快。”近来该公司在大陆和香港物业投资业务的经营环境已有进一步改善的迹象，“房地产市场方面，多项支持用家需求的措施均有助于恢复买家信心。”