中国外交部驻港公署批欧盟官员就支联会案件审判说三道四

中国外交部驻港公署批评欧盟官员就前民主派组织支联会成员有关案件审判说三道四，干涉香港事务和中国内政。

驻港公署星期天（3月12日）在官网上指欧盟对外行动署发言人等就相关审判说三道四，对香港特区司法公正妄加置喙，粗暴干涉香港事务和中国内政，公署发言人对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人强调，《香港国安法》实施以来，香港社会海晏河清，居民各项合法权利自由在更加安全的环境中得到更好保障，但任何权利和自由都有法律规定的明确界限，任何人没有凌驾于法律之上的特权。

发言人指支联会有关成员抗拒配合香港警方依法提出的要求，并说特区司法机关对有关成员依法审判，体现了有法必依、执法必严、违法必究的法治原则，是维护香港国安法权威的必要之举，无可指摘。

驻港公署也批评个别西方政治人物“拉着‘人权’‘自由’的大旗做虎皮，为的是一己政治自利，藏的是‘乱港遏华’的阴谋诡计”。

由于支联会前年拒绝应警方国安处要求交出资料，支联会前副主席邹幸彤，以及常委邓岳君和徐汉光被控违反《香港国安法》实施细则，星期六（11日）被判入狱四个半月。

欧盟对外行动署发言人马萨里（Nabila Massrali）之后在推特上指相关单位滥用立法，压制基本自由。