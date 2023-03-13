港八所资助大学大陆背景教员四年增35% 学者忧影响港议题研究

香港八所资助大学有中国大陆背景的教职人员数量过去四年增加了35%，而香港本地教员的人数则减少14%。有学者分析，这与香港近年的政治和社会环境有关，并担心如果本地教员持续流失，或影响有关香港议题的研究发展。

《明报》根据早前向香港大学教育资助委员会查询的资料报道，有大陆背景的教员从2017/18学年的1175人，已增至2021/22学年的1592人。与此同时，本地教员的人数从2003人减少至1722人，其他国籍的教员人数则没有明显变动。

报道称，按比例计，大陆学者占整体教员的人数从24.4%升至32%，本地教员则从41.5%跌至34.6%。其中，以香港理工大学的本地教员人数减少最多，在五年期间从506人减至380人，跌幅达24.9%，同期大陆教员从154人增加近一倍至297人。香港岭南大学的本地教员人数也减少约两成。

香港中文大学新闻与传播学院教授李立峯分析，近年的社会环境导致不少海外和本地教员离港，另一边厢，由于有不少大陆学生到海外留学，大学招聘时自然会聘请较多“海归”背景的大陆教员。

本月初离港的英国布里斯托大学历史系教授叶健民则称，香港不少大学近年都在大陆设立分校，因此认为大学增聘有大陆背景的教员或出于生源考量。

香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强分析说，本地教员人数及比率下跌，反映不少学者近年离港。他说，本地教员普遍对香港社会气氛失望，担心在目前政治环境下做研究会误触“红线”。

香港城市大学公共及国际事务学系助理教授文博是深圳人，他于五年前在美国博士毕业后赴港工作。文博向《明报》说，大陆背景的教员对香港和本土文化认识不足，没有情感联系，鲜少会研究香港社会，因此本地学者在香港研究议题方面扮演重要角色。

他说：“我们这些人，很多人只当香港是一个工作地方，只不过想做自己的研究。”