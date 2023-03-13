台媒：金门失联士兵星期三前未归将发通缉令

台湾金门防卫指挥部二胆岛失联士兵星期三（3月15日）前若未归，当局将发布通缉令。

综合台湾《中国时报》《自由时报》星期一（3月13日）报道，金门陈姓上兵3月9日离营失联，据悉台军方依程序处理，已于3月10日发布离营通报，若这两天未返回，将于星期三（15日）上午发布逃亡通告，并知会金门地检署发布通缉令。

外传陈姓上兵为中国大陆海警救起，但据了解，台湾海巡署透过机制与陆方联络，到星期天晚间（12日），台军方未收到任何有关陈姓上兵，或是将他送返的讯息。

依台军中规定，士官兵离营失联，满24小时要发布离营通报，如满六天仍未归，第七天即发布逃亡通报，金门地检署据此发布通缉令。

台军方官员说，台军驻防前线小岛的官兵，特别是大、二胆这种最敏感的前线小岛，官兵都经过安全清查，这次陈姓上兵不假离营，部队的知兵、识兵工作及平日的安全清查考核等都有严重疏失，会予以行政惩处。若陈姓上兵最后证实投奔对岸，金防部各级主官管人事势必有调职处分。

台陆军金防部烈屿守备大队二胆守备队陈姓上兵是上星期四（9日）上午点名时未到失联，因此发布逃亡通报时间为星期三（15日）清晨。

台湾国防部长邱国正上星期五（10日）在立院曾请外界不宜直接称陈姓上兵为逃兵，即因依规定需离营满六天才会发逃亡通报。

外传26岁陈姓上兵事先准备好救生衣，据此研判投奔对岸，唯台军方官员说，调出监视影像，虽有录到陈姓上兵，但影像模糊，看不清楚他是否穿着救生衣，防区救生衣则一件未少。陈父也看过监视影带。

据了解，台军方72小时搜巡陈姓上兵行动已结束，但海巡署巡逻时仍持续搜巡。陈父于上星期四（9日）即赶赴二胆，并于前天（11日）离开防区返台。

台军方官员说，陈父非常感谢官兵在二胆岛与海上搜索陈姓上兵的行动，为儿子带给军方麻烦表达歉意。尽管外传大陆海警已在三胆海域捞起陈姓上兵，他人在大陆，但至昨天（12日）为止，陈姓上兵未与父亲联络或通话。

外传陈姓上兵投奔对岸动机可能与债务或感情有关，但台军方官员说，陈姓上兵有欠些钱，但数字不大，究竟欠债多少，要家属才能了解。

国民党立委陈玉珍星期天（12日）根据所掌握讯息，陈姓上兵人在厦门，消息具相当可信度，她并澄清对方无巨额欠债与感情纠纷。

陈玉珍说，陈姓上兵家属、父母都与她联络，陈姓士兵大概欠银行30万新台币（1万3150新元），并没有巨额负债，且已有债务协商，每个月摊还几千块，也没有感情纠纷，且陈父亲调阅儿子的通联纪录，也未发现异常现象，上次休假回台湾时，陈姓上兵很正常地买了些军需品。

外传陈姓上兵遭霸凌，经军方专案小组调查，认为绝无此事。

台湾陆委会则说，国防部正就本案厘清中，请社会各界静待查证结果；海基会则依主管机关指示配合办理。