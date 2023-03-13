数家中国生物技术公司称硅谷银行倒闭不会影响运营

几家中国生物技术公司说，硅谷银行的倒闭不会对它们的运营造成重大影响。

据道琼斯通讯社报道，百济神州和再鼎医药等几家在美国和香港上市公司星期一（3月13日）说，他们在硅谷银行的存款只占各自现金总额的一小部分，他们有能力满足各自的资本支出需求和义务。

百济神州说：“本公司预计硅谷银行的近期事态发展不会对本公司运营产生重大影响。”截至2022年底，百济神州在该加州银行持有的未投保现金存款约占其报告的现金、现金等价物、受限资金和短期投资总额的3.9%。

美国联邦存款保险公司（FDIC）上星期五（3月10日）接管了硅谷银行，此前的存款挤兑损害了硅谷银行筹集新资本和支撑财务的努力。监管机构正试图拍卖该银行，以努力返还储户存款。

美联储等美国监管机构星期天（3月12日）说，将向各银行提供额外资金，以确保它们有“能力满足所有储户的需求”。

再鼎医药说，在硅谷银行持有的金额占比甚低，其大部分现金和现金等价物分布在多家大型国际金融机构，包括摩根大通和花旗集团等。

另一家生物技术公司腾盛博药说，该公司的现金和银行余额仍然足以满足未来三年的业务和合同义务，并且预计硅谷银行事件不会对该公司的业务运营产生重大不利影响。

云顶新耀表示：“董事会预计将通过联邦存款保险公司的保险结合其他补偿措施收回于硅谷银行的大部份现金存款。”该公司还说：“认为该事件并不会对本公司造成任何重大不利影响。”

另外，软件公司阜博集团表示，已于上星期四（3月9日）完成将现金转出硅谷银行的电汇指示。

阜博集团说：“本集团还向其客户发出正式通知书，要求立即暂停向其在硅谷银行的银行账户付款。”