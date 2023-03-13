碧桂园料去年转亏55亿至75亿人民币

中国房地产巨企碧桂园公告，该公司去年转亏55亿至75亿人民币（下同，11亿至15亿新元）。

碧桂园控股有限公司星期一（3月13日）发布盈利警告，该集团预期截至2022年12月31日止年度可能录得剔除公允价值变动、汇兑净损益等影响后的归属于该公司股东的核心净利润介乎约10亿元至30亿元人民币及股东应占亏损介乎约55亿元至75亿元人民币。

碧桂园称，录得亏损主要是由于受房地产市场下行的影响，部分低毛利项目结转，导致房地产业务结转毛利率下降；对物业项目计提的减值增加；及外汇波动造成预期汇兑净损失所致。

碧桂园董事会认为，上述盈利的影响因素多为非现金性质。尽管2022年行业面临严峻挑战，公司仍全力做好保交付工作，连同联营合营等项目已累计交付近70万套房，交付量高居行业榜首。

董事会说，在销售市场疲弱的情况下，该集团围绕可动用现金的核心管理目标，保持稳健的财务水平和营运状况，净负债率长期保持低位。同时，该公司销售仍保持在行业前列，融资渠道畅通。此外，该公司已先后与数十家银行签署战略合作协议，获得逾3000亿元人民币意向性综合授信支持。

董事会也说，展望未来，房地产仍是中国经济的支柱产业之一，该公司定能抓住市场修复的机遇，践行新的发展模式，继续走高质量发展之路，并结合科技建造体系，持续提升全周期综合竞争力。董事会对集团的发展充满信心。