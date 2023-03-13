台陆委会主委邱太三证实金门失联士兵在大陆

金门防卫指挥部二胆守备队陈姓士兵传出失联，穿着救生衣游到中国大陆，因中途体力不支，被大陆海警救起。台湾大陆委员会主委邱太三证实，上述士兵目前人在大陆。

综合台湾壹苹新闻网和东森新闻云等报道，邱太三星期一（3月13日）上午到立院接受质询前受访时证实，上述士兵人在大陆，并表示会协助国防部与海巡署做后续处理。

台湾陆军金门防卫指挥部二胆守备队陈姓上兵上星期四（9日）清晨失联，军方紧急在大二胆岛搜寻无果。但据了解，该上兵穿着救生衣游到中国大陆，但因体力不支被大陆海警救起。国民党立委陈玉珍也证实，该上兵漂到三胆岛的海峡中线被捞起，目前平安。

对此，台陆委会主委邱太三星期一（13日）在立法院受访时证实该士兵人在大陆，国防部跟相关单位都积极在了解状况，陆委会跟海基会也透过原有的协商机制，只要有任何台湾人在大陆，都会透过相关机制向对方做确认，以备后续的联系与需要协处的机制。

针对陆方透过何种管道与陆委会联系该士兵的状况，邱太三说，大概有告诉该会这个人在大陆，因为他们在进行那边的程序，例如陆方有人偷渡来台，台海巡署跟检察官都会做后续调查跟了解，估计他们会在调查了解后会对外公布，人在大陆这点是确认的。

邱太三说，两岸在过去多项机制案例中都建立基本的资讯管道，比如说双方对于该有的基本知识，例如金融、检疫措施等，都会把相关资料提供给对方，或者是共同打击犯罪、紧急事故处理，都会相互安排，包括台湾人到大陆去，不管是旅游发生意外，两岸相关单位都会做积极协助。

对于有报道指，该上兵上星期五（10日）被军方通报离营通报，依规定若失联六天没归营将于星期三（15日）被发布通缉令。若人未在15日前送回，是否会发布通缉令？邱太三对此说，该士兵是何种原因到对岸去，国防部也有逃兵认定的相关机制，由国防部与法务部做后续处理。另外细节部分涉及国防部海巡调查，待了解后原则上由他们对外作说明报告。陆委会与海基会一定会积极协助。