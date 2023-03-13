赖清德星期三登记参加民进党总统初选

民进党从星期一（3月13日）起至星期五（17日）开放总统初选领表登记，身兼党主席的副总统赖清德星期一上午派人前去领表，当天下午证实他将在星期三（15日）上午亲赴民进党中央党部登记。

综合台湾《自由时报》《联合报》和东森新闻云等报道，民进党将于下星期三（22日）审查初选候选人资格，4月12日正式公告民进党总统候选人，民进党中央党部秘书长许立明及赖清德竞选总干事潘孟安也将进一步分工。

据了解，赖清德阵营上午已派人前往领表，赖清德星期一（13日）下午亲自主持党务主管会报时说，他星期三将前往民进党中央党部登记。有消息称，赖清德届时将发表简短谈话，向台湾民众报告为何投入总统大选，待对手阵营的情势明朗后再陆续释出政见。

有媒体目击星期一上午有两人赴民进党中央党部领表，一人是赖清德的代表，另一人则自称是民进党资深党员。

亲赖人士说，待4月完成初选程序正式提名后，赖阵营将正式启动选战模式，现阶段则持续朝“国政”方向、青年对话、党内整合等面向布局，为2024年总统选举积极备战。

在“国政”方面，台湾前文化部长郑丽君成立的青平台持续为赖清德备战2024年总统大选研拟各项政策，赖清德过去与专家、产业界共组的读书会也就各项议题交换意见，赖清德就任民进党党魁后，更延揽和硕董事长童子贤、崇越科技董事长郭智辉等产业界大老进入民进党新境界智库，三方共同整合“国政”方针，尤其着墨产业关心的能源、人民关心的民生议题，期盼推出贴近民意的政策，并将其论述视为总统选战的决胜点。

在青年对话方面，赖清德曾宣示成立跨领域、跨政治属性的青年议题工作小组，并将展开更广泛的社会对话，力求提出真正符合需求的青年政策；在实务上，挺赖系统也展开青年对话行动，邀集关注青年议题，不同领域的意见领袖当主揪，并进一步展开互动对话。

亲赖人士分析，年轻人对政党的认同来自价值、来自自己的处境能不能被理解，不见得是共同成长的感情，因此赖清德团队积极扩大青年对话，青年提供的多元意见，也将成为未来相关议题的改革方案及施政的参考。包含少子化、高房价等问题对各国都不是一蹴可及、容易解决的问题，但还是必须提出药方，让青年看见民进党试图解决的诚意和努力。

至于党内整合，据悉，除了潘孟安持续“鸭子划水”，积极联系各派系山头“箍人”，赖清德也开始分批邀约党内各派系餐叙，聆听建言、分派任务等，展现整合诚意，持续为2024年总统选举积极备战。