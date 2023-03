马来西亚演员杨紫琼凭《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)成为首名华人奥斯卡影后的消息,星期一(3月13日)中午也冲上了中国微博热搜榜。

许多网民对杨紫琼成功拿下奥斯卡影后的消息感到开心和兴奋,因为她不仅刷新了这个全球影坛最高殿堂的记录,也打破了好莱坞电影中亚裔演员“难以出头天”的瓶颈。

“她将被载入史册”“首位华人,创作历史!”“杨紫琼演了卧虎藏龙国内唯一一部奥斯卡外语,也拿了亚洲唯一一个奥斯卡影后,牛啊”“杨紫琼终于让亚裔演员有出头天了!”

截止12时53分,微博话题“杨紫琼奥斯卡影后”已有超过2.1亿次的阅读次数,讨论次数超过12万次。

除了最佳女主角,《天马行空》也夺下最佳男女配角奖、最佳原著剧本奖、最佳导演奖,以及最佳电影剪辑,是本届奥斯卡最大的赢家。