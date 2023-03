香港文化体育及旅游局局长杨润雄星期一(3月13日)祝贺马来西亚女星杨紫琼获颁本届奥斯卡金像奖最佳女主角奖。

据香港政府新闻处发布的新闻公告,杨润雄恭贺杨紫琼在第95届奥斯卡金像奖颁奖典礼荣获最佳女主角奖项。

杨润雄在公告中说:“香港电影界孕育了不少杰出的演员和电影工作者,杨紫琼曾经在香港影坛发展多年,继而进军国际发光发亮,成就斐然。这次获得最高殊荣之一的奥斯卡金像奖最佳女主角奖项,实至名归,也彰显了香港演员和香港电影圈的实力。”

60岁的马来西亚演员杨紫琼凭《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)夺第95届奥斯卡影后,也是首名华人奥斯卡影后。杨紫琼是击败劲敌——《塔尔》(Tar)的Cate Blanchett(姬蒂班查)而夺标。

首名华人奥斯卡影后杨紫琼领奖时感性致词:“给所有正在看转播、长得像我的小男孩、小女孩,这是希望的象征,美梦会成真,千万不要让别人对你说,你已过了事业高峰。我把奖献给妈妈、全天下所有妈妈,她们都是超级英雄。没有她们,我们都不会在这里,我要把奖带回家乡。”