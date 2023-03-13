中国1月份外汇占款持续攀升 增幅创近九年来最大

中国央行上星期五（3月10日）公布的数据显示，1月份人民币外汇占款连续第四个月增加，增幅1537亿元（人民币，下同，约300亿新元），创2014年3月来的最大。

据彭博社报道，外汇占款是由央行使用本币购买外汇形成的人民币投放。在2017年央行退出市场常态化干预后，这一项目的月度波动已大幅削弱。央行在今年初公布去年11月数据时说，这与部分商业银行自愿将2007至2008年间以外汇资金交存的人民币存款准备金转换回人民币形式有关，体现为货币当局资产负债表中“外汇”科目余额增加。

随着增幅逐月扩大，市场人士对此有了更多分析。中国建设银行金融市场部微信公众号2月的文章称，金融机构以外币缴存的人民币存款准备金资产方计入“国外资产——其他国外资产”项下，2007至2008年多次上调存款准备金率后，该科目从1052亿元增至1.46万亿元，此后，随着外汇兑付压力减缓，以及存款准备金率下调，科目金额也逐渐稳定下来，2015年最低时仅1800亿元，目前为9000亿元左右。

文章指出，影响外汇占款的因素仍然众多，除了央行与企业、银行的结售汇操作之外，还可能和央行与境外机构进行的外汇对人民币交易、与国家外储投资相关的结汇操作，或央行与金融机构进行的其他衍生金融工具交易有关，但近期外汇占款的的变化应该与人民币汇率形势无关。

澳新银行资深中国策略师邢兆鹏说，1月份继续增加可能还是由于外汇准备金置换；诸如偿还外债、外汇注资等央行政策性业务引发的外汇操作规模难以达到如此之大的规模，而央行干预外汇市场的可能性也不大。

去年11月至今年1月的三个月间，在岸人民币月度升值幅度都超过2%、甚至接近3%，这主要受中国退出疫情封控带来的乐观情绪推动，代客结售汇并未出现大额顺差，意味着央行进行数量型市场干预的必要性不大。1月外汇储备环比增加567.71亿美元（约764亿新元），外汇局公告称这受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用。