中国自主研制太赫兹探测设备首次在南极成功运行

由中国科学院紫金山天文台牵头的南极内陆太赫兹天文试观测和通信收发等实验，在中国第39次南极科学考察期间完成。这是中国自主研制的太赫兹探测设备首次在南极内陆极端环境下成功运行。

据中新社星期一（3月13日）报道，科研人员介绍，中国南极昆仑站所在的冰穹A是地面太赫兹天文观测的优良台址，也是具有重要意义的科学考察地。中国第39次南极科学考察队于2022年10月先后从上海出发赴南极，并在时隔三年后再次派遣内陆队赴昆仑站、泰山站考察。

紫金山天文台科研人员参加了此次南极内陆科学考察，并携带一套中国自主研发的南极太赫兹探测实验系统，其中包括太赫兹超导接收机、太赫兹信号源和小型高精度天线等自主研制的核心设备。

科研人员分别在昆仑站和泰山站开展了太赫兹天文试观测和通信收发演示实验，首次实现中国自主研制太赫兹探测设备在南极内陆极端环境下的成功运行，并精确测定冰穹A地区0.5太赫兹波（THz）观测窗口大气透过率，进一步完善了前期太赫兹天文台址测量结果，对未来南极内陆太赫兹天文观测具有指导意义。

这次实验还首次实现南极内陆地区公里级0.5太赫兹波（THz）频段太赫兹信号收发实验，为今后在南极深入开展下一代通信技术研究和实验验证奠定了基础。

这次实验由中国科学院紫金山天文台和中国极地研究中心联合组织实施。相关工作得到中国国家自然科学基金委员会和中国科学院的支持，以及中国第39次南极科学考察队的通力协作。