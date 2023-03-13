潘石屹回应亏损几十亿元人民币：在硅谷银行没有存款

面对网络消息指在美国硅谷银行有巨额存款，SOHO中国董事长潘石屹在微博发文辟谣，称从来没有在硅谷银行开过户，也从来没有在该银行存过款。

据界面新闻报道，关于潘石屹与妻子张欣被传在硅谷银行亏损几十亿元人民币（10亿人民币约2亿新元）的消息星期天（3月12日）登上微博热搜榜。随后，潘石屹在微博对此回应：“我们从来没有在硅谷银行开过户，从来没有存过款。谢谢大家的关心！​”潘石屹的微博IP属地目前显示为美国。

对于潘石屹的回应，搜狐公司原副总裁刘春在微博评论区说：“我还纳闷呢：潘总不住在湾区，又不做创投，怎么在硅谷银行开户了？”

界面新闻报道称，由于潘石屹夫妇此前已不在中国，并曾在境外大举买入资产，同时也在美国进行过大笔捐款，因此外界对于他们是否在硅谷银行有大笔存款非常关注。

美国联邦存款保险公司（FDIC）上星期五（3月10日）已接管硅谷银行，此前的存款挤兑损害了硅谷银行筹集新资本和支撑财务的努力。监管机构正试图拍卖该银行，以努力返还储户存款。

除了潘石屹夫妇，网传中国外卖平台巨头美团也有资金存在硅谷银行，甚至还有网络截图称公司创始人王兴成立“硅谷银行维权群”。

据《每日经济新闻》报道，美团资本市场部对此回应，美团没有存款在硅谷银行，并强调硅谷银行事件对公司没有影响。同时，美团相关负责人说，王兴发布的“硅谷银行维权群”截图并不属实。