中国首艘国产大型邮轮以丝绸之路为主题塑造海上文旅新体验

中国首艘国产大型邮轮打造以“丝绸之路”为主题的艺术装饰，塑造沉浸式海上文旅新体验。

据中新网报道，中船嘉年华邮轮有限公司所属的中国邮轮自主品牌——爱达邮轮（Adora Cruises）星期一（3月13日）正式宣布与清华美院达成合作，将依托清华美院的资源和优势，携手多名艺术家为中国首艘国产大型邮轮打造以“丝绸之路”为主题的艺术装饰，为中国宾客带来全新的海上艺术沉浸之旅。

爱达邮轮将以“丝绸之路”为灵感，塑造沉浸式海上文旅新体验，通过海上“丝绸之路”主题艺术讲述丝路故事，传播中国文化。

清华美院特邀多名艺术家与设计师深度挖掘中国首艘国产新造大型邮轮上的空间特征和属性，为全船整体规划艺术装饰设计，以21世纪海上丝绸之路城市风貌为线索，用艺术形式实现空间分割，引领宾客邂逅海上丝路的迷人风韵，感悟东西文明的碰撞与交融。多幅艺术壁画和艺术装饰品从邮轮大堂延伸至大剧院等主要公共区域，重现昔日陆地、海上丝绸之路的壮观图景，为宾客带来视觉冲击，在艺术沉浸中感受历史和文明的精彩。

爱达邮轮融汇多元世界及中国文化精粹，从空间、美食、娱乐、购物等多维度入手，将中国文化根植于品牌体验中，打造真正受中国国民众喜爱的高端邮轮度假体验。

这次爱达邮轮与清华美院的携手合作，将加快推动大型邮轮美学设计国产化，真正实现具有中国自主知识产权的邮轮装饰设计。未来爱达邮轮将持续推动艺术创新，通过人工智能（AI）艺术、多媒体交互、数字藏品与虚拟空间、艺术衍生品等创新艺术形式，携手博物馆等各类文化艺术机构开展丰富的文化艺术主题展览，将中国艺术文化一一搬到海上，多维发力，成为传递文化自信的“海上名片”。

爱达邮轮旗下首艘中国国产大型邮轮预计将于2023年交付使用，总吨位13.55万吨，拥有客房2125间，可载乘客5246人；第二艘中国国产大型邮轮已正式进入设计和建造阶段。