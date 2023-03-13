台湾新增本土病例写下321天来新低

台湾新增本土冠病病例写下321天来新低。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾中央流行疫情指挥中心星期一（3月13日）通报，台湾当天新增6435例起本土病例及142起境外移入病例，确诊个案中新增37起死亡病例。

指挥中心发言人罗一钧说，本土个案数较上星期一公布（6928例）减少7.1%，是去年4月26日（6295例）、321天以来新低。

指挥中心上星期一宣布，从3月20日起轻症患者免隔离通报，产险公会也宣布，20日起仅符合肺炎并发症且住院或死亡两个要件重症者，才可获防疫险理赔。外界担心，有民众为把握防疫险理赔的最后时机，刻意提高确诊通报机会。

罗一钧说，目前疫情持续下降，星期一新增本土病例数创下321天以来新低，还没有看到外界担心的防疫险效应。指挥中心先前定调如疫情稳定，即于3月20日实施新制，看起来20日前疫情趋势都还是处于低点，目前持续和相关部会沟通新制细节中。

冠病疫情逐渐解封，有基层医师建议扩大抗病毒药物适用对象，如年龄下修为60岁等。罗一钧指出，目前国际间有越来越多新研究，例如默克（中国称默沙东）的莫那比拉韦（Molnupiravir）在某些研究中，对于住院和重症效果不如预期，因此未来不一定是走开放方向。针对外界建议，将持续收集国际资料，再和专家讨论。