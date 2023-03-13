澳门女子倒毙宾馆 涉案香港男子被捕

澳门星期天（3月12日）发生一起疑似凶杀案，一名46岁澳门女子被发现倒毙在当地一家宾馆客房内。澳门司警到场调查，案件暂时以凶杀案跟进，一名涉案香港男子被捕，星期一（3月13日）下午被带回案发现场进行案件重组。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，据悉，澳门司警星期天上午10时许接获报案，在新马路富都宾馆客房内发现一具女性遗体，经查后证实46岁女死者是澳门居民，头部有多处不寻常伤痕，预料死去至少一天。

澳门司警在星期天下午5时许在涉案宾馆带走多袋证物，包括床单、枕头和死者的个人物品，案件暂时列作凶杀案跟进。据悉，女死者生前疑从事卖淫工作，不排除被劫杀丧命。涉案酒店客房将暂时封闭。

据了解，上述宾馆职员在查房时，发现女事主倒卧在房内，并无反应，于是报警。澳门警员和消防救护员到场，证实女事主已无生命迹象，案件由澳门司警接手调查。

港媒引述澳门媒体报道，澳门司警逮捕一名涉案香港男子，星期一下午4时将押送疑犯到案发现场进行案件重组。疑犯黑布蒙头，双手反锁，在宾馆完成案情重组时手持一个黑色行李箱，怀疑与案件有关。

澳门司警发言人锺锦良交代案情时称，案发后展开严重犯罪现场勘查程序，以及多个部门协同合作调查，约10个小时后在新口岸区拘留一名香港男子，星期一将疑犯押返案发现场和嫌疑人怀疑经过的地方三盏灯进行案情重组，现场调查工作由刑事调查厅厅长、侵犯人身罪案科主管亲自监督。

至于疑犯身份、犯案原因及行凶手段等，锺锦良称仍在整理有关资料，预料将于星期二（14日）在特别新闻发布会公布。