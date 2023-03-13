赖清德称若有竞争者将请假参加民进党总统初选

身兼副总统的民进党主席赖清德说，他将在星期三（3月15日）上午9时半赴民进党中央党部登记参加总统初选，若有竞争对手将请假参选。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，根据民进党新闻部主任兼发言人张志豪转述，赖清德星期一（13日）下午主持党务主管会报时向党务主管说明他将于15日早上登记参加党内初选，争取民进党提名参选2024年总统选举，并表明在星期五（17日）登记结束后，若有两人以上参选、将必须进行初选，他会依据党的规定办理请假。

赖清德在星期一会中说，感谢大家的辛苦和打拼，他从1月18日接任党主席至今近两个月来，因为大家团结合作，在中执会通过几项革新议案，也成功打赢南投立委补选，并顺利完成今年度的预算，这些都是很难得的成绩。

对于相关工作都如期完成，赖清德要谢谢所有党务主管及党工同仁，后续请大家团结合作，主动积极办理各部门业务，彼此之间团结合作、协同作战。

赖清德说，现在是民进党中央党部的整军经武，一定要把地方党部整合、串连起来，才能够充分发挥党的战力，因此必须强化推动党的公益化，及党员的联谊、讲习、人才培育等工作，后续会和各县市党部主委讨论，并进行县市党部组织规程修订。

此外，赖清德也指示政策会要以“民进党是什么样的政党”为主题，拟定完整论述，因为党是执政的后盾，这套论述可供各部门更完整介绍并宣传民进党的价值理念和目标，并推动党务。