中国网信办整治自媒体造谣传谣

中国互联网信息办公室发布通知，即日起展开为期两个月的专项行动，除了打击“自媒体”造谣传谣信息，也要整治“自媒体”制造热点博流量。

据中国网信网星期天（3月12日）公布的《关于开展“清朗·从严整治‘自媒体’乱象”专项行动的通知》，网信办自即日起展开为期两个月的“清朗·从严整治‘自媒体’乱象”专项行动。

根据通知，这项行动聚焦社交、短视频、网络直播等类型重点平台，针对“自媒体”造谣传谣、假冒仿冒、违规营利等突出问题打击并处置。

通知指出，要打击“自媒体”造谣传谣，比如编造虚假事件、离奇故事，臆造案事件原因、细节、进展或结果，无中生有制造谣言；同时，也要打击那些打着“国学经典”“红色文摘”等旗号，杜撰老一辈革命家诗词或者言论。

通知也说，要打击“自媒体”炮制有害信息，像是搭蹭公共政策、宏观经济形势、重大灾难事故、社会热点事件等，断章取义歪曲解读、颠倒是非抹黑攻击、渲染悲情煽动对立，制造损害党和政府形象、干扰经济社会发展的有害信息。

此外，也要整治“自媒体”制造热点博流量。一是在重大案事件发生后以恶意揣测、散播阴谋论、关联集纳等方式挑动公众情绪、制造次生舆情；二是刻意选取民营经济、家庭矛盾、婚恋生育等高关注度话题，发布争议性、误导性言论煽动对立、撕裂社会共识；三是打造违背公序良俗的“励志网红”、低俗人设等，哗众取宠收割流量。

通知还提到，要取缔无专业资质假冒仿冒的“自媒体”。例如，无教育、司法、医疗卫生等领域资质，擅自使用“教师”“教授”“律师”“医生”“医师”等称谓假冒仿冒专业人士，发布育儿、教育心理学、法条解读、案件剖析、医学知识科普、疫情形势解读等专业领域信息的“自媒体”。