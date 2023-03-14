拜登预计很快会与习近平通话

美国总统拜登星期一（3月13日）在公布与澳大利亚和英国达成的核动力潜艇项目后透露，他预计很快就会与中国国家主席习近平通话，但他拒绝透露通话的时间。

据路透社报道，拜登星期一在加利福尼亚州圣迭戈海军基地，与澳洲总理阿尔巴尼斯及英国首相苏纳克会晤后，一起举行联合新闻发布会，公布澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）核动力潜艇项目细节。

当被问及是否担忧中国会把这个潜艇项目视为侵略时，拜登回答说“不”。接下来他被问及会否很快与习近平通话时，拜登说“是的”，但拒绝回答两人何时交谈的问题。

拜登在今年2月中旬说，他预计将就中国高空气球飞过美国领空一事与习近平交谈，不过至今还没有两人进行通话的消息。

美国白宫国家安全顾问沙利文上周说，美国希望与中国重新建立定期沟通，拜登也预计在中国全国两会（全国两会、政协年会）结束后的某个时间与习近平通话。

沙利文说，中美之间的竞争需要对话及外交，美国鼓励中国与美方高层建立常规化的沟通模式。被问及拜登何时可能与习近平通话时，沙利文称，在中国全国两会结束后，当中国政府、包括国家主席回到北京工作时，拜登可能有机会与习近平通话。

对于《华尔街日报》引述消息人士称，习近平计划与乌克兰总统泽连斯基以视像形式举行会谈。沙利文说，美国一直鼓励两人对话，以便中国在俄乌冲突的问题上，听到不只是俄罗斯的观点，但乌克兰并未证实习近平与泽连斯基会否通话。