路透：台湾国防预算拟聚焦应对北京全面封锁

在两岸安全局势日益恶化之际，台湾今年的国防开支将侧重于采购能应对北京对台“全面封锁”的武器和装备，包括F-16战机的零部件和武器弹药的库存补充。

路透社在审阅台湾国防部的预算报告副本后，于星期一（3月13日）刊出报道称，台湾国防部从去年就开始检讨其战略燃料储备和修复能力，以预防台湾海峡被全面封锁，但报告没有透露更多细节。这份报告将提交给台湾立法院以寻求批准。

台湾国防部在报告中称，当局已预见到北京将对台湾海峡进行全面封锁，为了预防这种情况，今年台湾国防开支将包括补充炮弹和火箭弹的库存，以及F-16战机的零组件，“以加强战力的延续性”。

台湾国防部称，今年的开支将优先采购重要的美制武器，包括毒刺防空导弹和M142海玛斯高机动火箭炮系统（HIMARS）。台湾防长邱国正星期三（15日）将赴立法院备询，而这份报告也将在邱国正赴立法院前提供给立法院。

针对中国大陆军事威胁的最新评估，台湾国防部在报告中写道，中国大陆军方一直在进行的联合作战训练，已更着眼于掌控战略咽喉要地，阻止外国军队介入；大陆军方演训的模式已从单一军种变成陆海空和火箭军联合行动，策略也从训练转为战备。

报告认为，大陆军方已系统性地在台湾周边地区加强“联合战备”行动的力度。解放军东部战区去年出动战机1700架次飞入台湾防空识别区，战机架次比一年前增加了一倍多，对台湾防卫也构成了“实质性威胁”。

报告还补充道，中国大陆在渤海、黄海和台海实施“禁航区”已常态化，而且北京也试图提升解放军在由日本小笠原群岛与太平洋岛屿构成的第二岛链内的战力，以便扼制和控制巴士海峡、宫古水道以及对马海峡等进入太平洋和东海的战略要道。

报告预计，北京将继续使用“灰色地带”战略测试台湾的反应，包括派遣无人机、气球和渔船前往靠近台湾的海空域。