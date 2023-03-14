中国多家企业澄清与硅谷银行资金往来情况

随着美国硅谷银行（SVB）流动性风波持续发酵，中国多家企业近期相继对其在硅谷银行的风险敞口和资金来往作出澄清。

综合中国《证券时报》《21世纪经济报道》等报道，截至星期二（3月14日），中国已有百济神州、再鼎医药、腾盛博药、云顶新耀、阜博集团等上市公司，对本身与硅谷银行之间的资金往来作出澄清，并强调硅谷银行倒闭对公司影响甚微或没有影响。

其中百济神州星期一早在港交所发公告称，公司在硅谷银行持有的未投保现金存款约占其最近报告的截至2022年12月31日的现金、现金等价物、受限资金和短期投资总额45亿美元（约60.64亿新元）的3.9%，约1.755亿美元。

百济神州并称，预计硅谷银行的近期事态发展不会对公司运营产生重大影响。

云顶新耀则强调，公司董事会将通过美国联邦存款保险公司的保险，并结合其他补偿措施，收回在硅谷银行的大部份现金存款。

另外，网传中国外卖平台巨头美团也有大笔资金存放在硅谷银行。上星期六（3月11日）更有网络截图说，美团创始人王兴因硅谷银行倒闭在网络成立“硅谷银行维权群”。而对此，美团资本市场部澄清，美团没有存款在硅谷银行，因此近期硅谷银行事件对公司无影响。同时，美团相关负责人也对记者说，3月11日网传王兴发出的“硅谷银行维权群”截图并不属实。

除了上市公司，目前移居美国的SOHO中国董事长潘石屹、张欣夫妇据传在硅谷银行也存有数十亿元人民币的款项，恐将有去无回，消息一出立即登上微博热搜榜。对此，潘石屹夫妇星期天（12日）在微博账号回应称，“我们从来没有在硅谷银行开过户，从来没有存过款，谢谢大家的关心”。

硅谷银行本月8日被披露出现巨额亏损，此后更迅速宣布倒闭，资产已被美国监管机构扣押，被视为2008年金融危机以来最大的银行倒闭案，引起全球警觉。