比亚迪否认与特斯拉停止合作

针对有报道指，美国电动车制造商特斯拉叫停合作，中国电动车巨企比亚迪回应称，是不实消息，与实际情况不符。

据澎湃新闻报道，此前有消息称，特斯拉已决定不再使用中国比亚迪的电池。比亚迪星期二（3月14日）回应澎湃新闻记者询问时说，“不实信息，与实际情况不符。”

特斯拉首席执行官马斯克星期二则发推文称，有关“特斯拉将停止与比亚迪合作”的报道是假的，“特斯拉和比亚迪的关系是积极的。”

路透社星期二报道，韩国《经济日报》引述业内消息人士称，今年早些时候，特斯拉和比亚迪的供应协议到期后，特斯拉并未要求比亚迪为某些特斯拉Model 3汽车继续供应电池，即特斯拉不再使用比亚迪的电池。

韩国《经济日报》称，可能是考虑到刀片电池自身问题、美国对电动车相关补贴、比亚迪与特斯拉竞争关系等因素，特斯拉与比亚迪合约到期后，未再要求继续供货。

报道称，特斯拉对LG能源的依赖会越来越强。特斯拉在欧洲使用LG能源和宁德时代的产品，在北美使用松下的产品，这些公司可能填补比亚迪留下的空缺。LG能源解决方案应特斯拉的要求，正在加快开发电动车用磷酸铁锂电池，因为特斯拉即将推出的更廉价车型，对于磷酸铁锂电池的需求更大。

比亚迪与特斯拉达成合作始于2022年。当时有消息称，比亚迪为特斯拉欧洲车型供应10GWh电池，搭载刀片电池的特斯拉车型已经进入测试阶段。

随后，比亚迪集团执行副总裁廉玉波接受央视采访时提到，“比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友，马上准备给特斯拉供电池。”