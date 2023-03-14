国民党籍澎湖县议长涉收贿被声押禁见

澎湖县议会的“六连霸”议长刘陈昭玲日前被检举涉嫌乔人事、收贿等违法情事，非法获利可能超过数百万元（新台币，下同），星期二（3月14日）早上已被法院声押禁见。

综合台湾《上报》《联合报》报道，检方及廉政署日前接获检举，指刘陈昭玲涉及在公共车船、安插人事、拆除违建等三大类别收贿，不法所得可能多达数百万元。

澎湖地检署星期一（13日）指挥廉政署，兵分多路前往澎湖县政府、车船处、建设处、湖西消防分队等19个地点搜索，并传唤15人到案。刘陈昭玲原本要搭机赴台湾参加全台议会的桌球比赛，也在机场被拦下。

检方星期一漏夜侦讯刘陈昭玲等15人，星期二早上认定刘陈昭玲、陈姓机要秘书、孙姓女子涉违反《贪污治罪条例》罪嫌重大，且恐有逃亡、伪造证据及串供之余，星期二凌晨向法院声请羁押禁见。

据报道，检廉掌握车船处等单位，有多名临时人员为求工作，涉嫌“包红包”行贿，另主管建案申请的建设处，则是传出有承办人向民众索贿数百万元。

由于案件牵涉议会龙头，相关涉案人被带回后，澎湖地检署检察长黄智勇亲赴澎湖县调站“督军”，对案件极为重视。刘陈昭玲等人涉案情况如何，检方十分低调，只表示相关涉案人所犯法条，须等检察官进一步复讯厘清，有结果会对外说明。

国民党籍的刘陈昭玲25岁就投入政坛，并连年当选澎湖县议员，曾做过两届副议长、以及连续六届担任议长，创下台湾第一位六连霸议长的纪录。