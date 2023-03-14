新任法国驻华大使白玉堂已抵京履新。

据中国外交部官网星期一（3月13日）消息，法国新任驻华大使白玉堂在上星期六（3月11日）抵华，星期一向中国外交部礼宾司司长洪磊递交国书副本。

据法国驻华大使馆消息，新任法国驻华大使白玉堂（Bertrand Lortholary）上星期六已抵达中国首都北京。2月14日，法国总统马克龙今年2月14日颁布政令任命白玉堂为法国新任驻华大使。

今年55岁的白玉堂早年先后在巴黎政治学院、巴黎第九大学、法国国立东方语言文化学院、法国国立行政学院就读。在法国国立东方语言文化学院期间，白玉堂学习了中文。

完成学业后，白玉堂从1997年起进入法国外交部后工作至今。他首先在法国外交部非洲和印度洋司工作，专门负责非洲大湖地区事务，随后在1998年至2001年加入法国外交部政治总司长的工作团队。

白玉堂的首次外派，是作为交流外交官被派往美国国务院工作。之后，他在2002年至2005年于法国驻美国大使馆负责亚洲和非洲事务。离开华盛顿后，他曾于2005年至2008年在法国驻华大使馆担任政务参赞。

2008年至2012年，白玉堂担任法国总统亚洲和大洋洲事务顾问，2012年2月至7月出任法国驻印度尼西亚大使。2012年9月至2016年9月，白玉堂担任法国驻纽约总领事，并在2016年至2019年期间担任法国驻越南大使。

他随后于2019年至2020年担任法国总理外事顾问，在2020年至2023年担任法国外交部亚洲和大洋洲司司长。

白玉堂此次履新，将接替今年2月离任的前任法国驻华大使是罗梁（Laurent Bili）。罗梁在2019年9月起担任法国驻华大使。