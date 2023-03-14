欧盟执委会主席：希望避免依赖中国但不寻求脱钩

欧盟执委会主席冯德莱恩表示，欧盟希望避免在经济上依赖中国，但不希望欧盟经济完全与中国脱钩，而是追求一个公平的竞争环境。

据法新社星期二（3月14日）报道，冯德莱恩在“欧洲新闻编辑室”（European Newsroom）项目组织的访问中说：“对欧盟来说，消除来自中国的风险至关重要，但不是要‘脱钩’。”

她称，消除风险意味着欧盟不希望在关键原物料上依赖中国，就像欧洲过去在化石燃料上依赖俄罗斯一样。因此，欧洲正多元化布局，并与志同道合的伙伴合作巩固供应链。

冯德莱恩强调，欧洲想要公平的竞争环境。欧洲企业要能公平进入中国市场，补贴制度要透明，还要非常明确地承诺会尊重知识产权。

冯德莱恩上周会晤美国总统拜登，两人宣布将展开美欧协商，旨在美国新的绿色经济刺激计划下，开放欧盟制造商将用于电动车电池的关键矿物出口到美国。他们的联合声明是解决跨大西洋贸易歧见的一小步，但与此同时，美国正动员盟国组成对抗中国的阵线。

欧盟27个成员国对于处理僵局的方式存在分歧，有些国家担忧将被拖入中美对立态势。欧盟部分官员私下表达不满，认为冯德莱恩可能未征询其他成员国意见就先签署声明，即使目前的声明内容只是简单承诺会进行更多协商。

一名官员说，在谈论欧盟地缘政治立场相关议题时，冯德莱恩应取得成员国“授权”。但冯德莱恩在的谈话中强调，欧洲只是想要尽量降低对中国的经济依赖，并不是要在一场对抗中选边站。