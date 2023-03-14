台防长称金门失联士兵非因管教问题离营

台湾陆委会星期一（3月13日）证实此前失联的金门士兵目前人在中国大陆，台防长邱国正星期二（14日）说，根据军中了解，上述士兵并非管教问题离开营地，但具体原因还要向他本人厘清。

综合中时新闻网和东森新闻云报道，台湾陆军金门防卫指挥部二胆守备队一名陈姓上兵上星期四（9日）失联，穿着救生衣游到中国大陆，之后在海峡中线被大陆海警救起。

国民党金门立委陈玉珍日前证实该士兵人在厦门，目前平安。台湾国防部长邱国正星期二在立法院备质询前受访时说，台军内部了解，上述士兵不是因为管教问题离营，但究竟他为何游到对岸，仍要等向本人厘清才知晓。

至于上述士兵要怎么回台，邱国正说，确定人在那边，会由某种管道，都是由军方总管，怎么回来也要请其他部会帮忙。

对于要怎么处置上述名士兵，邱国正说，既然离营通报发了，通缉令也按照管道请要发布了。按照程序走，等人回来以后，一切依法处理。

依照时间推算，上述26岁上兵在上星期四失联，所以应是星期三（15日）届满六天，届时台军方会依规定将其移送宪兵队侦办；宪兵队会报请司法检调单位调查，由地检署来决定是否发布通缉令。

至于台军方也正在针对上述士兵进行调查，确认是单纯“逃兵”，还是有“投敌”意图，这攸关该士兵可能面临的刑责会有所不同。倘若是单纯“逃兵”，经检方发布通缉后，最高可处五年刑期；但若认定是“投敌”，依照陆海空军刑法第24条：投敌者，最轻为10年以上有期徒刑，不尽其应尽之责而降敌者，最轻则为一年以上有期徒刑。