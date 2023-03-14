中使馆批英国更新综合评估报告涉华内容抹黑中国

针对英国政府星期一（3月13日）发布更新版的安全、防务、发展与外交政策综合评估报告将中国定位为“划时代挑战”，指责中国外交政策，并在涉台、涉港、涉疆等问题批评中国，中国驻英国使馆发言人回应称，有关报告是对中国进行攻击抹黑，中方表达强烈不满。

据中国驻英国使馆官网星期一发布的新闻稿，中使馆发言人说，英方有关报告渲染所谓中国挑战，对中国进行攻击抹黑，中方对此强烈不满、坚决反对。

发言人说，对各国而言，中国是划时代的机遇，而不是挑战。中国坚持走和平发展道路，坚定奉行独立自主的和平外交政策，致力于在相互尊重、平等相待、互不干涉内政等原则基础上同各国发展友好合作关系，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

发言人强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，实现中国完全统一是全体中国人民的坚定意志，也是大势所趋。台湾问题怎么解决是中国人自己的事，任何外国都无权干涉。中方将继续以最大诚意，尽最大努力实现祖国和平统一，同时保留采取一切必要措施的选项。任何人都不要低估中国政府和中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

至于新疆、香港、西藏事务，发言人重申，这些都是中国内政，中方坚决反对任何国家以任何形式和借口干涉中国内政。

在涉海问题上，发言人指出，中方维护国家领土主权和海洋权益的决心坚定不移，同时愿继续通过协商谈判同有关国家妥善处理分歧。任何外部势力无论以任何借口介入东海、南中国海局势，都只会给本地区的和平与安宁带来不必要的干扰，也不符合本地区国家的利益。

发言人提醒英方，只有秉持正确对华认知，坚持相互尊重、平等互利、合作共赢，中英关系才能健康稳定发展。中方敦促英方端正心态，摒弃意识形态偏见和冷战思维，停止在对华关系上搞政治操弄，停止干涉中国内政，以实际行动维护双边关系健康稳定发展。