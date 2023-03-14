香港多家巴士公司申请涨价

香港公共交通工具出现涨价潮，多家香港巴士公司申请涨价，其中九龙巴士申请涨价9.5%，机场线更申请50%的涨幅。

据香港中通社报道，根据香港特区政府向立法会提交的文件，多家专营巴士公司去年已经提交涨价申请。当中龙运巴士于2022年1月4日申请涨价8.5%，龙运上次申请涨价是2011年5月15日。九巴则于2022年6月22日申请涨价9.5%，对上一次的涨价为2021年4月4日。

至于新巴与城巴于2022年9月16日提交申请，所有路线票价划一涨价2元（港元，下同，约0.34新元）；通宵服务路线申请涨23%；机场服务路线申请涨价50%。新巴与城巴上一次涨价是2021年4月4日。另外，大屿山巴士于2022年9月2日申请涨价9.8%，对上一次于2021年4月4日加价。

香港运输署解释，过去三年巴士客量下跌，平均每天300万至350万人次。当中申请加幅最高的城巴新巴亏损最多，在2020/21年度亏1.2亿元。至于九巴则于2020及2021年分别录得逾2亿及1.6亿元盈利。

香港立法会议员陈恒镔说，统一2元的涨幅不合理，因为这对于短途或低价的路线不公平。他更直言机场路线申请加价50%属于疯狂，相信大家都不能接受，认为疫情后相信经营环境有好转，希望行会能够做好把关。