西澳州长麦高恩拟4月访华

西澳大利亚州州长麦高恩计划今年4月访华，有望成为冠病疫情暴发以来首位访华的澳大利亚州长。

据《西澳大利亚人报》星期一（3月13日）报道，麦高恩（Mark McGowan）计划4月下旬前往北京和广州访问。此行的主要目标是恢复西澳州首府珀斯与中国广州之间的直航。麦高恩也说 ，此行还将确保西澳州能继续与中国保持密切的经贸往来。

报道称，西澳州以盛产铁矿石、天然气和煤炭等矿产资源闻名。2022年，西澳州对华出口总额达到1360亿澳元（1222亿新元）。

据《澳大利亚金融评论报》报道，麦高恩去年11月曾说，中国占西澳州商品出口总额的一半以上，为该地区提供大量就业岗位。

《环球时报》引述今日西澳新闻网报道，在谈到澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）对澳中关系的影响时，麦高恩说，已听取了澳洲国防部长及澳洲国防军军官的简报，但在本周公告发布前，不会进一步发表评论。

澳洲总理阿尔巴尼斯在星期一的讲话中称，澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）将为澳大利亚带来两万个就业岗位。珀斯的斯特灵军港很可能成为未来美国核潜艇驻扎的基地。

澳洲媒体称，麦高恩曾在澳洲前总理莫里森任内多次批评莫里森破坏与中国的关系，他还曾抨击多次发表反华言论的澳洲前国防部长彼得·达顿是“一个不聪明的极端分子”。

《澳大利亚人报》此前报道称，在去年5月工党政府上台后，麦高恩再次呼吁澳中关系解冻。他曾多次说，澳大利亚可以与中国建立明智且牢固的关系。