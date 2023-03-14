台媒：失联士兵游泳离开时体力不支打给对岸海警求助

台湾媒体报道，在金门二胆岛失联的陈姓台湾士兵，曾游泳离开二胆岛，但下水不久后因体力不支，而决定用手机打给对岸海警求助。

台湾中时新闻网星期二（3月14日）引述内幕消息报道，台湾国防部展开调查后发现，陈姓上兵离开二胆岛时，携带手机与钱包。国安人士称，这名士兵下水不久后体力不支，只好利用手机打给对岸海警求援，但求援内容不得而知，海警第一时间派舰艇将他救起。

据报道，这名士兵的求援内容牵涉到他未来可能必须面对的刑责，也容易引起政治联想，因此台湾军方是否有掌握相关内容并不得而知。报道也引述国安单位的研判称，或许是因为他求援的动作引发对岸想像空间，所以对方才会在第一时间救起人时，密而不宣。

报道也引述消息人士称，台湾方面确认这名士兵被大陆海警救起后，将此案提升至国安层级。相关单位全面下封口令，所以在这几天，两岸动作均相当低调保守，似乎都在试探对方底线，因此外界对于陈姓上兵获救过程、目前状况完全不得而知。

据报道，陈姓上兵获救时，台湾军方还在进行全岛大搜索，直到确定他没在岛上后，才通知海巡派警艇在海面搜救，接着才透过海巡署通报中华搜救协会，告知对岸边防总队协助救援。陈姓上兵这时已被海警带回厦门，但没有对外公布。

台湾国防部长邱国正星期二在立法院就失联士兵事件做出回应时说，陈姓上兵离开军营，与军方管教问题没有关系。