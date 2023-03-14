港冰协领队回应播错国歌：曾提供正确国歌链接予主办方

香港男子冰球队今年2月28日参加在波斯尼亚举行的世界冰球锦标赛时，主办方将2019年反修例风波歌曲错当中国国歌播放。据悉，带队的冰球队领队表示已按指引事先将正确国歌的链接给主办方，并曾口头要求主办方核实。

据香港《星岛日报》星期二（3月14日）报道，香港警方有组织罪案及三合会调查科（Ｏ记）日前向负责带队的港队领队关婉仪录取口供。关婉仪称，她在去年12月5日已透过电邮，向国际冰球总会副秘书长Ashley Ehlert提供正确国歌的网站链接，同晚也接获对方收到网站链接的回复，再由总会活动经理Florian Mayer转寄至波斯尼亚冰球协会等。

关婉仪还称，自己曾口头询问波斯尼亚冰协职员Mirzet Hodzic，要求核实档案歌曲是否正确的中国国歌。关婉仪指当时Hodzic回应称“okay（可以）”，但指Hodzic其后以事务繁忙为由，未有腾出时间与关核实档案歌曲。

上周五（10日）港协暨奥委会指接获香港冰球协会提交的书面调查报告，认为冰协明显没有遵从《香港运动员及队伍参与国际体育赛事期间处理播放国歌和升挂区旗的指引》（《指引》）第二段所示的要求，于出发比赛前向港协暨奥委会索取可供体育总会使用的工具包。

同日香港特区政府说，收到港协暨奥委会提交的初步调查报告，强调将严肃检视有关报告，与港协暨奥委会详细商讨跟进行动。

星期天（12日）香港行政长官李家超启程前往北京前也说，不能接受播错国歌事件，强调国歌代表国家和民族尊严，港府已向有关组织及机构发出指引，若不遵循会有处罚。他还说，谷歌对保障国歌搜寻正确，有道德及法律责任，双方已交涉多次，冀共同找出办法解决。