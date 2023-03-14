富达：中国一线城市楼市出现反弹

富达国际（Fidelity International）的研究显示，中国一线城市的房地产销售活动已出现反弹，但消费信心仍是未知数。

据香港《星岛日报》星期二（3月14日）报道，富达国际亚太区股票研究主管缪子美指，无论是中国官方数据，还是富达的实地观察，都显示中国一线城市房地产市场有转趋活跃的迹象。

数据显示，一线城市二手住宅销售价格已从去年12月份按月跌0.5%，回升至今年1月份的0.4%。最近几周的房地产市场市况也显著升温，期内部分新盘示范单位的参观人数有所增加，部分新盘也在开售后24小时内售罄。

虽然高线城市的房地产市场有望持续升温，但此趋势能否蔓延至较低线城市，目前仍言之尚早。中国政府需进一步刺激需求，为置业人士提供更多支持，以促使全线城市住宅成交量较去年增加。

缪子美说，目前一线城市房地产市场升温的状况，不足以证明整体中国房地产市场复苏，但于最近数周确实观察到，后疫情时代被压抑的置业需求正在释放，显示中国房地产市场有回暖的迹象。

她认为，房地产依然是中国经济的主要驱动力，自经济增长受疫情影响，去年中国已开始松绑部分城市的限购令，并放宽房地产开发商的融资限制。最近一线及二线城市的物业价格现改善迹象，而要带动整体房地产市场回升势头持续，需要令潜在买家有足够信心动用其于疫情期间累积的庞大储蓄入市。

对于中国中央政府强调要防止房企无序扩张，促进房地产业平稳发展。缪子美指，长远而言，中国住宅需求将随人口变化而下降，去年中国人口出现60多年来首次萎缩。这可能会导致大型与中小型房企的信贷评级出现更大差距，民营房企在这方面也将继续逊于国有房企，国有房地产开发商更容易获得融资，并且更有能力给予置业人士入市信心。