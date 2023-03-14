台外交部：AUKUS核潜艇协议有助维持区域稳定

针对美国、澳大利亚和英国达成核动力潜艇项目协议，台湾外交部表示，相信三方的合作将强化民主国家在印太区域的吓阻能力，有助维持区域和平稳定。

据台湾《自由时报》报道，台湾外交部星期二（3月14日）发出新闻稿，对澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）核动力潜艇项目作出正面回应，称台湾乐见并欢迎AUKUS伙伴关系持续向前推进，并表示三方的合作将有助维持区域和平稳定。

台湾外交部称，台湾作为印太区域的重要成员，位处第一岛链枢纽位置及对抗威权扩张的最前线，始终坚定支持印太区域和平稳定现状，长期以来与美国、澳洲及英国等理念相近国家具有共同利益。未来台湾将持续与区域内外的理念相近国家共同合作，致力维护以规则为基础的国际秩序，捍卫区域的和平、稳定与繁荣。

美国总统拜登星期一（3月13日）在加利福尼亚州圣迭戈海军基地，与澳洲总理阿尔巴尼斯及英国首相苏纳克会晤后，一起举行联合新闻发布会，公布澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）核动力潜艇项目细节。

根据AUKUS协议，美国计划于2030年代初，向澳洲出售三艘由通用电力（General Dynamics）建造的“弗吉尼亚级”核潜艇，澳洲拥有向美国多购买两艘的选择权。