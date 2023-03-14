台版弹簧刀无人机首次亮相 中科院称如同可飞大型手榴弹

台湾的国家中山科学研究院星期二（3月14日）首度展示研发中的三款攻击型无人机，包括被视为“台版弹簧刀”的巡导弹无人机。台中科院航空所所长齐立平称，此款无人机类似可以飞行的大型手榴弹。

综合东森新闻云和《自由时报》报道，台中科院星期二在台中院区举办台湾军用军规无人机发展与应用记者会，公开展示已量产的战术近程、锐鸢一型、红雀二型和反辐射共四款无人机，以及研发测试中共五款六型无人机，包括侦蒐型无人机：红雀三型、锐鸢二型、腾云，与攻击型无人机：巡导弹、卫星定位、目标影像。

此次首度对外亮相的为红雀三型无人机、锐鸢二型无人机、巡导弹无人机、卫星定位无人机和目标影像无人机。

有“台版弹簧刀”之称的巡导弹无人机可飞行10公里、滞空时间超过15分钟，且可携带高爆弹头。台中科院航空所所长齐立平指出，巡导弹无人机属于单兵携行，类似可以飞行的大型手榴弹。

齐立平说，台湾目前尚未取得“弹簧刀300型”实体，所以中科院的巡导弹无人机，从设计、制造、概念、试飞，完全是从零开始，重要的是终端攻击，还引进人工智能，辅助攻击手做目标识别，另外弹药可选定高爆、穿甲等。

齐立平也说，巡导弹无人机属于单兵携行，类似可以飞行的大型手榴弹，导控距离可以到10公里，如果要渡海截击或袭敌可能有困难，但至少近岸攻击是有用的，目前也着眼于下一代巡导弹无人机，比较大型的研制当中，可提供军种远距打击的选项之一。