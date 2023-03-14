中国科学家吁政府禁止贺建奎再进行基因编辑实验

一批中国科学家和法律专家呼吁中国政府禁止曾因“基因编辑婴儿”被判刑的科学家贺建奎，再进行涉及人或基因组编辑的实验。

据香港《南华早报》星期二（3月14日）报道，包括一些生物伦理学家在内的18人小组在3月5日的一份声明中说：“我们强烈谴责贺建奎拒绝反思他严重违反基因编辑伦理、法律和法规的罪行。”

声明称，“我们也强烈谴责他（贺建奎）在缺乏科学内容和道德保障的情况下对其罕见疾病研究计划进行误导性的营销炒作”，因为这可能出现进一步的违规行为。

贺建奎原本在深圳南方科技大学担任副教授，2018年公布利用基因编辑，培育出一对爱滋病免疫婴儿，引发巨大伦理争议。深圳法院在2019年底以“非法行医”等罪将他判监三年及罚款300万元（人民币，下同，约60万新元）。贺建奎去年4月刑满获得释放。

贺建奎上个月重开社交媒体帐号，称他目标在两到三年内攻克三到五种遗传疾病，包括杜氏肌肉萎缩症等，以惠及罕见疾病的家庭。他也计划为研究工作筹集5000万元，并在2025年3月开始临床试验。

然而，一些科学家和生物伦理学家说，贺建奎一直没有提供详细的研究计划，并给患者带来虚假的希望。

中国社会科学院著名的生物伦理学家邱仁宗说，他组织这次小组会议是为了警告贺建奎，他应该停止向罕见病患者的家庭宣传自己。

邱仁宗说，贺建奎不应该进行涉及人的实验，也不应该进行基因组编辑，因为他没有向家属明确说明他的研究可能有哪些风险，这样的做法违反了中国的道德要求。中国政府应注意贺建奎的所作所为，否则他很有可能重蹈覆辙。