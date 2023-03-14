捷克众议院议长月底率历来最大代表团访台

捷克众议院议长艾达莫娃将于本月底率领历来最大代表团访问台湾。

据台湾《自由时报》报道，捷克众议院议长艾达莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今年3月下旬将率领大型商务代表团访台。

捷克台湾商会星期二（3月14日）说，代表团将有超过100人，是捷克史上最大规模访台团。捷克工业联合会主席哈纳克（Jaroslav Hanak）和捷克台湾商会会长迪维斯（Pavel Divis）将一同参与，参团企业代表则来自纳米技术、电动汽车、半导体、医疗保健创新、人工智能、循环经济、智慧城市、ICT和能源领域等。

捷克台湾商会说明，众院议长等近50名参与者将搭乘政府专机，先访问韩国，然后到访台湾。另有50余家企业代表将乘坐商业航班，届时一同抵台展开访问。

捷克台湾商会会长迪维斯说，世界各地的生产和供应链都在重新调整，乌克兰冲突进一步加剧此过程。捷克与台湾的关系不断加深，加上即将访台的商业代表团，“我们看到了新的驱动力和绝佳机会”。

捷克台湾商会联合创始人兼主任瑞丝柯娃 （Alice Rezkova）说，今年众议长的访问之所以吸引创纪录的关注和兴趣，是建立在以往访问成功的基础上。捷克台湾商会在选择参与者时，致力于将最多样化的公司和企业群体带到台湾。

代表团访台期间，捷克台湾商会将于3月26日在开设快闪店，向台湾市场介绍捷克品牌和产品，这是测试当地市场潜力的最好机会。

访团在台期间活动满档，包括举行捷克-台湾中心成立仪式、参加智慧城市论坛暨展览的捷克馆及与台湾公司举行企业间的B2B对话等。

智慧城市展是太平洋地区ICT盛会。捷克馆将由艾达莫娃揭幕；捷克馆关注智慧医疗、人工智能、智慧教育、绿色能源和循环经济，捷克企业代表将利用这次机会展示能力。商会还将于3月25日至26 日举办亚洲首届捷克黑克松（Ideathon：Dumplings Hack 1.0.1. ），这将涉及捷克和台湾的新创公司。