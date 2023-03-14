湖南安徽海南三省省委书记换人

中国地方人事在全国两会（全国人大、政协年会）闭幕后继续调整，湖南、安徽和海南三省“一把手”换人。

据新华社星期二（3月14日）报道，中共中央日前决定，沈晓明任湖南省委书记、韩俊任安徽省委书记、冯飞出任海南省委书记。

此次人事调整后，张庆伟不再担任湖南省委书记，郑栅洁也卸任安徽省委书记。

卸任湖南省委书记的张庆伟已于3月10日在全国人大上当选全国人大常委会副委员长；而郑栅洁也于3月12日获新任总理李强提名，出任国家发展改革委员会主任。

接替张庆伟担任湖南省委书记的沈晓明将于今年5月满60岁，是浙江绍兴人，具有医学博士学位。他早年在上海的医院工作多年，曾担任上海交通大学常务副校长、医学院院长。2006年，沈晓明任上海市科教工作党委副书记，两年后出任上海市副市长，2013年再出任浦东新区区委书记。2016年，沈晓明赴京出任教育部副部长，隔年再前往海南省担任海南省委副书记。

接替郑栅洁出任安徽省委书记的韩俊今年60岁，山东高青人，农学博士学历。他从1991年起相继在中国社会科学院、国务院发展研究中心任职多年，主要从事农村发展研究工作。2014年，韩俊出任中央财经领导小组办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室副主任。

韩俊在2020年到吉林省出任省委副书记，这是韩俊首次到地方任职。隔年韩俊出任吉林省省长。

出任海南省委书记的冯飞今年61岁，江西都昌人。他从1993年起在国务院发展研究中心工作21年，官至研究中心产业经济研究部部长。他在2014年调任工业和信息化部产业政策司司长，隔年升任工业和信息化部副部长。

冯飞在2016年首次到地方任职，出任浙江省副省长。四年后，冯飞跨省履新，出任海南省委副书记，隔年再任海南省省长。