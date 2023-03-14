中国称美英澳推进核潜艇等军事合作是典型冷战思维

对于美英澳三国领导人星期一（3月13日）宣布，澳大利亚将从美国购买核动力潜艇，澳英美三边安全伙伴关系协议据称是对中国在亚太地区影响力担忧的提问，中国外交部发言人回应说，美英澳推进核潜艇及其他尖端军事技术合作是典型的冷战思维。

美国、澳大利亚和英国领导人公布了向澳洲提供核动力攻击型潜艇计划的具体细节。这是一项涉及数千亿美元投资的重大举措，旨在对抗中国在印太地区的野心。

澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）协议在2021年达成。根据AUKUS协议，美国计划于2030年代初，向澳洲出售三艘弗吉尼亚级核潜艇，澳洲拥有向美国多购买两艘的选择权。

美澳英领导人在加州圣迭戈海军基地发表联合声明时说，这是一个多阶段项目，最终将推出一种三方开发的新型SSN-AUKUS级潜艇。新潜艇将采用英国的下一代设计和美国的尖端技术，并在英国和澳洲生产和运营。

中国外交部发言人汪文斌星期二（14日）在例行记者会上说，中国已多次强调，美英澳建立所谓的“三方安全伙伴关系”，推进核潜艇及其他尖端军事技术合作是典型的冷战思维，只会刺激军备竞赛，破坏国际核不扩散体系，损害地区和平稳定，爱好和平的国家对此表达了严重关切和坚决反对。

汪文斌指出，美英澳发布的最新联合声明表明，三国为了一己地缘政治私利，完全无视国际社会关切，在错误和危险的道路上越走越远。美英澳三国核潜艇合作涉及核武器国家向无核武器国家转让大量武器级高浓铀，构成严重核扩散风险，违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨。三国声称将遵守最高核不扩散标准，纯属欺世盗名，实质上是胁迫国际原子能机构秘书处作出保障监督豁免安排，严重损害机构权威，中方对此坚决反对。

汪文斌说，中方要在此严正指出，核潜艇合作事关《不扩散核武器条约》的完整性、有效性和权威性，相关保障监督问题涉及机构所有成员国利益，应由机构所有成员国通过透明、公开、包容的政府间进程共同讨论决定。在各方达成共识之前，美英澳三国不应开展核潜艇合作，机构秘书处也不得擅自与三国商签保障监督安排。

汪文斌说，需要强调的是，亚太是世界上最具活力、增长最快的地区，这一局面弥足珍贵。中方敦促三国倾听国际社会和地区国家的呼声，摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治理念，切实履行国际义务，不要做破坏地区和世界和平稳定的事。