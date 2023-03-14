中国在韩国科技出口中所占份额降至2009年最低

中国在韩国科技出口中的份额降至13年多来最低水平，表明在全球贸易流动重塑之际，中国对韩国先进产品的依赖减少。

据彭博社报道，韩国政府星期二（3月14日）公布的数据显示，中国2月份在韩国科技产品出口中所占份额为40%，低于去年同期的44.9%。数字中包括对香港的出口。

虽然中国仍是韩国半导体和显示器等产品的最大买家，但随着北京在科技自立自强的目标下推进高科技制造业发展，中国在韩国出口所占的份额一直在下降。

中国与韩国的关键盟友美国之间的贸易和外交紧张局势，也使得首尔对于扩大与北京的贸易往来变得越来越谨慎。

HI Investment & Securities驻首尔经济学家Park Sang-hyun在一份研究报告中说，美国和其他地区在韩国出口中所占份额增大，而中国的在缩小，部分原因在于韩国在美的投资增加，从而需要更多韩国产品。

他说，中国的防疫封控可能也导致从韩国的进口减少，但长期分析显示这种趋势或许会持续下去。中美较量升级可能进一步打压韩国对中国的科技设备出口。

韩国央行行长李昌镛上个月曾说，如果需求集中在消费品而不是韩国供应的中间产品上，那么中国重开并不会让韩国大受裨益。

韩国的贸易数据表明前景仍具挑战性，截至2月份对华出口同比下降29%。数据显示，电脑、显示器和充电电池出口降幅居前。