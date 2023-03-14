澳门女子凶杀案 涉案港男称寻欢被辱动杀机

澳门星期天（3月12日）发生一起疑似凶杀案，一名45岁澳门女子伏尸中区富都宾馆客房内，澳门司警经调查后拘捕一名涉案的45岁香港男子。涉案港男称在寻欢时被辱动了杀机。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》《明报》等报道，澳门司警星期二（14日）交代案情时称，45岁疑犯去年3月已入境澳门，一直露宿街头。他被捕后声称不是有预谋犯案，是在接受死者提供性服务期间被对方出言侮辱，盛怒下动杀机。

澳门司警称，3月12日接获消防局通知在中区一家宾馆客房内发现女性尸体，死者头部大量出血，案件有可疑。死者伏尸洗手间的沐浴室，头部有15公分长的开放性伤口，相信是用硬物多次袭击所致。现场墙壁有多处血溅，相信是凶案第一现场，但没发现凶器，而且相信现场被清理过。

澳门司警翻查死者资料，得悉她由今年2月中开始租用上述宾馆客房提供按摩及卖淫服务。声称无业的疑犯在群组找到相关服务，在3月10日进入客房，逗留约30分钟后离开，手上携带手提包和行李箱。由于行李箱没有关好，闭路电视中可见里头有一个枕头。

疑犯离开宾馆后，在澳门多区四处徘徊，曾九次出入不同大厦试图收藏证物。澳门司警最后在三盏灯一栋大厦杂物堆找回该个枕头，并于3月12日晚上9时左右，在新口岸区一活动中心展开拘捕行动，当时疑犯正使用电脑。

疑犯承认犯案，但声称女死者在提供性服务期间言语侮辱他，激起他怒火，随手用硬物施袭。他否认有预谋行凶，但女死者的手机不见了，澳门司警对疑犯的说法存疑，认为他犯案后曾清洁案发现场，取走死者手机，又在多区徘徊规避警方追查，并非一时冲动。

澳门司警称，疑犯在2022年3月合法入境澳门，一直留连公园及荒废商场，没有逾期居留及案底，精神报告正常。他相信经群组联络认识事主，事发前两人曾发生性行为。澳门司警将继续调查疑犯动机及寻找凶器。