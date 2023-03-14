台媒：国民党征召侯友宜出战2024年总统选举料成定局

国民党高层人士透露，国民党征召新北市长侯友宜出战台湾2024年总统选举料成定局。

据中时新闻网星期二（3月14日）报道，民进党总统初选本周起跑，预计周内就确定党主席赖清德是否为绿营2024年总统候选人。国民党内高层人士称，党主席朱立伦已公开说，2024年台湾总统选举将“做球给主要候选人”，并藉两名前主席吴伯雄与吴敦义操盘大选的天壤之别，凸显国民党绝不重蹈本届大选“内战致败”覆辙，办总统初选机率也因而大幅降低，几已笃定征召新北市长侯友宜代表国民党出战。

朱立伦上周拜会前主席吴伯雄，对吴伯雄昔日襄助国民党重返执政表达景仰。知情人士说，朱立伦近期多次提2008年“伯公”不忮不求协助马英九当选总统，对比2020年吴敦义任内党内提名内战不断，终致败选往事，说明国民党绝不重复犯相同的错。

朱立伦还屡屡强调“不急躁、也不会拖”，就是要提醒全党，即使6月后才征召侯友宜，也与往年提名时间相去不远，按部就班就有胜算。

国民党一名中部选战操盘手指出，自去年县市长选举以来连战皆捷，对于蓝营支持者的确有不小的鼓舞。然而，南投立委补选惨遭滑铁卢，也让支持者对于2024年总统大选不敢过于乐观。

绿营擅打单一选区“围殴战”，蓝营候选人林明溱虽是沙场老将，也是首度面对“全党打一人”，却依然迷信“冷处理会胜利”、低估绿营止败意志，地方盛传林阵营甚至一度想不办选前之夜，侯友宜是否在选前之夜亲自现身，其实对结果已无关宏旨。

若指败选坏了朱立伦参选2024年总统选举，不如说南投一役彻底让挺朱派，认清局势严峻。据称，在南投补选投票前夕，一位“挺朱派”大将，低调前往云林、台东，密会当地大老、议会高层，盼南投胜选后联袂肯定朱立伦操盘辛劳。该人士还说，“大家对朱立伦毕竟较熟”，分析挺朱立伦好处，盼朱立伦“更上层楼”溢于言表。

但南投败选后再致电国民党地方要角，得到回应却清一色是“谁在党内最强就挺谁”，更有人直言“局势严峻，就算不是很麻吉（好交情），也比再被绿营凌迟好”。之后，国民党秘书长黄健庭在3月8日宣布，朱立伦不会纳入蓝营初选民调，蓝营2024年恐重蹈2020年败选覆辙的第一个地雷随即拆除。

亲绿的台湾民意基金会董事长游盈隆分析，蓝营在南投立委补选战败北，“坏了”党主席朱立伦参选2024年总统布局，国民党内有人在败选后则忙不迭地“抓战犯”，指侯友宜缺席南投选前之夜，才让蓝营与胜选失之交臂。

但这次蓝营多数人学乖了，也更谨慎。台北市长蒋万安公开挺侯友宜，指侯友宜实际到南投辅选，还录影片催票，尽力了。据转述，国民党内声望居高不下的台中市长卢秀燕也私下说，蓝营上下近期自动自发辅选，展现团结气势，侯友宜并未自外于全党之外。