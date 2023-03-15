TikTok管理层据报正考虑从字节跳动剥离的可能性

TikTok的管理层正在讨论从其中国母公司字节跳动剥离的可能性，以帮助解决有关国家安全风险的担忧。

据彭博社3月14日报道，知情人士透露，可能导致出售或IPO的剥离措施被认为是最后的选项，只有在该公司与美国国家安全官员达成的现有方案未获批准时才会进行。

知情人士称，即使如此，这样的交易必须获得中国政府的批准。

TikTok正在接受美国外国投资委员会（Cfius）的国家安全审查。TikTok去年同意实施一些措施来解决美国官员的国家安全担忧。这项被称为“德克萨斯计划”的方案包括引入美国科技巨头甲骨文托管美国用户数据和审查其软件，并任命一个由政府批准的三人监督委员会。

知情人士称，跨部门机构Cfius的审查进程停滞不前，令TikTok无法确定该方案能否足以支持公司继续在美国运营。其他知情人士称，来自司法部的Cfius成员一直不愿接受TikTok的方案。

TikTok还面临美国国会一连串潜在立法议案，其中一些议案要求必须分离。议员们担心TikTok应用可能被迫与中国政府共享数据，或可能被北京用作施加影响的工具。一些获得两党支持的议案要求禁止该视频共享应用或强制其出售。

“无论是禁止TikTok还是将TikTok从字节跳动剥离，都不能解决有关数据传输的国家安全问题，”TikTok发言人Brooke Oberwetter说，”根据德克萨斯计划，我们美国用户的TikTok数据将被置于比任何可比的美国公司高得多的安全标准之下。”

TikTok首席执行官周受资下周将就该应用程序的数据隐私和安全做法以及公司与中国共产党的关系向众议院能源和商务委员会作证。