杭州市监局与阿里签合作协议

继去年12月浙江省委书记易炼红考察阿里巴巴，今年1月中国杭州市政府与阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议后，杭州市市场监管局周一（3月13日）又与阿里巴巴签署了全面深化平台经济健康高质量发展合作协议。

据证券时报报道，杭州市市场监督管理局发布消息，杭州市市场监管局与阿里巴巴集团签署全面深化平台经济健康高质量发展合作协议。杭州市市场监管局局长麻承荣出席签约仪式并讲话。

麻承荣强调，双方签订新一轮战略合作协议，一是要以贯彻落实中央、省、市决策部署的实际行动，更加坚定平台企业扎根杭州、创新发展的信心。支持阿里集团在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手,实现业态模式创新引领示范。二是要助力一号工程，增强示范引领的新动能。希望阿里集团继续勇当政企合作、赋能发展、合规经营、创新引领的“头雁”。三是要做优助企服务，彰显市场监管的新作为。

阿里巴巴集团首席风险官、首席客户官郑俊芳说，阿里集团将继续在政企合作、赋能发展、合规经营、创新引领上发力，为平台内经营者发展赋能，助力优化网络营商环境，并通过持续创新不断提高消费者权益保护效能。

在今年中国政府工作报告中，关于平台经济，重申了“大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展”。

光大证券认为，互联网板块受监管政策、宏观经济、美联储加息等多重因素叠加影响经历长期调整，当前板块估值仍处于历史低位水平。政策释放出国家支持平台经济健康发展的积极信号，中国经济复苏呈现良好开端，互联网企业基本面筑底完成，降本增效下利润率有望上行，看好2023年互联网板块估值和业绩的双重修复。

