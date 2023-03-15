中信里昂东南亚投行团队五年内将扩大一倍

中信里昂高管说，公司计划在未来五年内把东南亚投资银行员工数量增加一倍，以开发该地快速增长带来的机会。

据彭博社报道，”中信里昂证券东南亚投资银行业务主管Xianjie Boey上周在曼谷举行的中信里昂东盟证券论坛上接受采访时说：“如果你看增长点，东南亚就是亮点之一，我们正在寻求扩张和增长。未来五年，我确实希望我的员工数量增加一倍。我认为这将会让我们在该地区脱颖而出。”

博伊介绍，东南亚团队人数超过20人，计划到2028年达到近50人。该地区将受益于中国的重新开放，并称，该公司正在收到更多热衷于在这里投资的中国企业的咨询。

彭博汇编数据显示，中信里昂的母公司中信证券今年迄今IPO交易规模为18亿美元（24.22亿新元），在全球IPO排行榜上名列前茅。该公司2022年首次荣登榜首，前一年排名第八。

博伊说，该部门在激活来自中国的交易方面地位独特。他说，中信里昂是唯一一家在新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾和泰国这五个东南亚市场都有业务的中资投行，在该地区的历史可以追溯到35年前。

博伊预计，私募股权公司将推动该地区的交易活动，因为他们多数有投资接近到期，可能希望退出。他说，其中一些基金过去几年也筹集了相当多的资金，需要配置。

他提到，数据中心和电信塔等数字基础设施以及医疗服务、可再生能源和房地产等领域的交易可能会更多。